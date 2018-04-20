Fatih Portakal: ''Sizi şaşırtacağım ama...''

Fox TV haber spikeri Fatih Portakal, ana haber bülteninde 24 Haziran erken seçimiyle ilgili çok konuşulacak bir yorum yaptı. Portakal, 'Belki sizi şaşırtacağım ama bu iktidar kalmalı. Nasıl ekonomiden sosyal yaşantısına kadar bozdularsa bu iktidar kalmalı, Erdoğan liderliğinde sorunları çözmeli' dedi.



Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'nda söylediği "Depremin yıkıcı etkilerine karşı hazırlık yapmış olacağız aksi takdirde bu süreçten zararlı çıkmamız kaçınılmaz hale gelecek" sözlerine yanıt verdi.

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum

'ŞAŞIRTACAĞIM AMA BU İKTİDAR KALMALI'

Fatih Portakal, 'Cumhurbaşkanı 3 Kasım 2019'a kadar gidebilirdim diyor, haklı gidebilirdi ama gidemezdi. Söylediği cümle gidemeyeceğini gösteriyor. Siz ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i neden azarladınız, neden hedef gösterdiniz. Demekki kötü olduğunu siz de biliyormuşsunuz. Mehmet Şimşek yine uyarıyor, seçimden sonra reformlar var, acı reçete var. Belki sizi şaşırtacağım ama bu iktidar kalmalı. Nasıl ekonomiden sosyal yaşantısına kadar bozdularsa bu iktidar kalmalı, Erdoğan liderliğinde sorunları çözmeli' dedi.

Fatih Portakal sözlerine şöyle devam etti:

İktidar eğer değişirse yeni gelecek olan bir enkaz alacak, belli. Erdoğan 'deprem' ifadesini kullanıyor. O zaman enkazı siz yarattıysanız, siz çözün beyler. Seçimden sonra zor günler bizi bekliyor.