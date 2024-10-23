Fatih Portakal'dan çok konuşulacak iddia: ''Demirtaş'ı siyasetten silmek için Öcalan'ı çıkartacaklar''

Türkiye MHP lideri Bahçeli'nin terörist başı Öcalan için yaptığı TBMM çağrısı ile çalkalanırken, gazeteci Fatih Portakal, Bahçeli'nin bu çağrısının arkasındaki asıl nedenin "Selahattin Demirtaş'ın karşısına Öcalan'ı çıkarmak" olduğunu iddia etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bebek katili Öcalan için yaptığı çağrıyı yorumlayan gazeteci Fatih Portakal, Bahçeli'nin bu çağrısıyla ilgili dikkat çeken biriddiaya imzasını attı.

"Demirtaş'ın karşısına Öcalan'ı çıkarmak istiyorlar" diyen Portakal, Sözcü TV'de şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli Selahattin Demirtaş'ı da kastetmiyor, Kandil'deki PKK'nın da ismini anmıyor. Peki Demirtaş gibi bir siyasetçiyi neden yok sayıyor? Sadece neden DEM'i kullanıyor? Çünkü, siyaseten Demirtaş'ı silebilmek veya Abdullah Öcalan'a Meclis'te konuşma hakkı vererek, amaç Demirtaş'ın karşısına Öcalan'ı çıkarmak. Demirtaş direnemez ki o zaman. Bir de elinde silah olan bir PKK var. Yani Demirtaş 'Ben bayrak açıyorum. Ben Kürt siyasetinin öncüsüyüm, önderiyim' dese bile mümkün değil. Çünkü örgütün elinde silah var. Bu gerçekten Devlet beyin düşüncesi mi yoksa devlet aklı, gertirmiş ve söyletmiş olabilir mi bunu?"

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.