Fatih Portakal'dan olay yaratan ''senaryo'' paylaşımı
Fatih Portakal'dan olay yaratan ''senaryo'' paylaşımı
Cep telefonu alanlar dikkat ! Flaş karar...
Cep telefonu alanlar dikkat ! Flaş karar...
İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilecek ? Bakan açıkladı !
İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilecek ? Bakan açıkladı !
Patatesin kilosu 10 liraya kadar çıktı...
Patatesin kilosu 10 liraya kadar çıktı...
İstanbullular dikkat ! Bugün bu yollar kapalı...
İstanbullular dikkat ! Bugün bu yollar kapalı...
Plan yapanlar dikkat ! Meteoroloji'den uyarı geldi...
Plan yapanlar dikkat ! Meteoroloji'den uyarı geldi...
Acı haber Hatay'dan geldi: 1 askerimiz şehit oldu
Acı haber Hatay'dan geldi: 1 askerimiz şehit oldu
İşte gazetelerin bugünkü manşetleri
İşte gazetelerin bugünkü manşetleri
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Nisan 2019 13:57

Fatih Portakal'dan olay yaratan ''senaryo'' paylaşımı

İstanbul'a geçersiz oy sayımları devam ederken Fatih Portakal'dan ilginç bir yorum geldi.

Fatih Portakal'dan olay yaratan ''senaryo'' paylaşımı
A+ A-

İstanbul'da geçersiz oy sayımları devam ederken Fatih Portakal sosyal medya hesabından 'Sayma bittikten sonra senaryo var mı acaba?' sorusunu yöneltti.

Yerel seçim üzerinden bir hafta geçmesine rağmen İstanbul'da AKP'nin başvurusu üzerine geçersiz oy sayımları devam ederken Fatih Portakal sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.

"Seçimin üstünden 1 hafta geçti. Ne sonuçmuş #İstanbul için hala sayılıyor! %70 bitti fark 17 bin civarı #İmamoğlu lehine. Sayma bittikten sonra senaryo var mı acaba? Varsa ne? Ama... Yoktur diyorum.

1 gecede seçim bitti, geçersiz oylar 1 haftada sayılamadı. Vay arkadaş."

fatih portakal , sayım , senayo
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM