Fatih Portakal'dan olay yaratan ''senaryo'' paylaşımı

İstanbul'da geçersiz oy sayımları devam ederken Fatih Portakal sosyal medya hesabından 'Sayma bittikten sonra senaryo var mı acaba?' sorusunu yöneltti.



Yerel seçim üzerinden bir hafta geçmesine rağmen İstanbul'da AKP'nin başvurusu üzerine geçersiz oy sayımları devam ederken Fatih Portakal sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.

"Seçimin üstünden 1 hafta geçti. Ne sonuçmuş #İstanbul için hala sayılıyor! %70 bitti fark 17 bin civarı #İmamoğlu lehine. Sayma bittikten sonra senaryo var mı acaba? Varsa ne? Ama... Yoktur diyorum.

1 gecede seçim bitti, geçersiz oylar 1 haftada sayılamadı. Vay arkadaş."