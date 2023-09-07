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Fatih Portakal'ın MTV isyanı olay oldu

Fatih Portakal'ın MTV isyanı olay oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren ek MTV için son ödeme tarihi dün dolarken ünlü gazeteci Fatih Portakal "kabul edilemez, ödemiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Hükümetin 6 Şubat depremini gerekçe göstererek ek MTV vergisi getirmesiyle ilgili tartışmalar giderek büyüyor. Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksiti için ödeme süresi ise dün sona erdi.

Ek MTV'nin ödemesine tepki gösteren Fatih Portakal, sosyal medya üzerinden aldığı kararı duyurdu.

Portakal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ek Mtv’yi ödemiyorum. Çünkü kabul edilemez bir durum. Bir vergi 2 defa ödenmez. Pardon, salak değilim. Koyanlar da kendileri, yanlış olduğunu düşünenler de kendileri. Nasıl yönetiyor bu arkadaşlar bu ülkeyi? Her halde konuşmuyorlar.”

Paylaşımın altına çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar aldığı karara destek verirken bazı kullanıcılar da Portakal'ı eleştirdi.

Etiketler fatih portakal ek mtv mtv motorlu taşıtlar vergisi
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