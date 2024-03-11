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Feci kaza. 7 araç hurdaya döndü

Feci kaza. 7 araç hurdaya döndü
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Ankara'da seyir halinde olan bir beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu park halindeki otomobillere çarparak durabildi.

Ankara'da feci bir kaza, meydana geldi. Freni boşalan beton mikseri, yol kenarında bulunan park halindeki otomobillere çarptı. 

7 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ!

Kaza, akşam saatlerinde Ankara-İstanbul karayolu Eryaman mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, yol kenarında araç flosuna ait otomobillere çarptı. 7 aracı hurda yığınına çeviren beton mikseri, otomobilleri sürükleyerek durabildi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir kısmı kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Beton mikserinin otomobillere çarparak durması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beton mikserinin yol kenarında araçlara çarparak bir süre sürüklediği görüldü.

Etiketler araç hurda
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