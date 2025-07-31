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FED sonrasında altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik

FED sonrasında altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik
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ABD Merkez Bankası FED'in dün açıkladığı faiz kararının ardından dün geç saatlerde son bir ayın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları, tarifelerin tetiklediği güvenli liman alımlarının etkisiyle yeni güne yükselişle başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, kripto para piyasalarında ve brent petrolde son durum...

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı gümrük tarifeleri savaşının ve ortadoğudaki kanlı savaşın gölgesinde çalkantılı bir dönemden geçen altın fiyatları, dün akşam ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararıyla düşüşe geçip, son 1 ayın en dip seviyesine inmişti.

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altının FED'in faizleri sabit tutma kararı sonrasındaki ani düşüş piyasalarda yakından takip edilirken, altın fiyatları, sadece kısa bir süre sonra dün test ettiği bir aylık dip seviyesinden yükselişe geçti.

Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın yüzde 0,61 oranında değer kazanarak ons başına 3.295 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dün 4.264 liraya kadar gerileyen gram altın ise yeni günde önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 4 bin 301 liradan fiyatlandı.

Piyasa analistleri, ons altın fiyatları için 3 bin 300 Doların altına gerilemesinin yatırımcıların yeniden altın alımı için fırsat olarak görüldüğünü belirtirken, önümüzdeki günlerde ons altının daha da geri çekilebileceği konusunda yatırımcıları da uyarıyor.

İşte 31 Temmuz saat 09:30 itibariyle piyasalardaki son durum:

Dolar: 40,59 TL
Euro: 46,62 TL
Sterlin: 54,01 TL

Ons altın: 3.301 Dolar
Gram altın: 4.310 TL
Çeyrek altın: 4.888 TL
Yarım altın: 14.166 TL
Cumhuriyet altını: 29.111 TL

Gümüş: 48,55 TL

Bitcoin: 118.661 Dolar 
Ethereum: 3.872 Dolar 

Brent Petrol: 72,10 Dolar 

 

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