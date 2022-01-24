FED'in kararını bekliyen piyasalarda dolar, euro, altın yeni haftaya böyle başladı

Tüm dünya bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası FED'in faiz toplantısına odaklanmışken, Türkiye'de dolar, euro, altın ve gümüş yeni haftaya yine zirvede yatay seyirde başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçen haftaki yüzde 14 olan politika faizini sabit tutma kararı sonrasında anlık olarak gerilese de yine zirvedeki yatay seyrini sürdüren piyasalar yeni haftaya da aynı rakamlarla başladı.

Piyasalar 24-25 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz toplantısını bekliyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,43 TL'den, Euro 15,28 TL'den, Sterlin ise 18,29 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.838 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 787/795, çeyrek altın 1.276/1.304, Cumhuriyet altını ise 5.250/5.305 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,46 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 35 bin 80 dolardan, Ethereum ise 2 bin 429 dolardan fiyatlanıyor.

Merkez faizi sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen 2022 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Enflasyonun 19 yılın zirvesi olan yüzde 36'ya yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesi ardından TCMB bu ay politika faizinde değişikliğe gitmedi ve yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.

TCMB, eylül ayında faiz indirimi sürecine başlamıştı. Banka; eylül, ekim, kasım ve aralık ayında 500 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e indirilmişti.

TCMB'nin açıkladığı faiz kararı öncesinde ekonomistler TCMB'nin eylülden beri gerçekleştirdiği toplam 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından faizin sabit tutulmasını öngörüyordu. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyordu. Reuters anketine katılan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyordu. Reuters anketinde yılsonu politika faizi sorusuna cevap veren sekiz kurumun medyan tahmini yüzde 14'te şekillenirken tahminler yüzde 9, yüzde 14.75 bandında yer almıştı.

Türkiye'nin dış borcu açıklandı! Korkutan yükseliş

Merkez Bankası 2021 Kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borcu %8,6 oranında artarak 124,1 milyar dolar oldu.

Yoksulluk sınırı asgari ücreti geçti

Türkiye Kamu-Sen'in Aralık 2021 fiyatlarına göre yaptığı araştırmada, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 891 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 10 bin 372 lira olarak hesaplandı.

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun AR-GE Merkezince TÜİK'in Aralık 2021 fiyatlarıyla hazırlanan Asgari Geçim Endeksi'nde, çalışan bir kişinin açlık sınırı 3 bin 835 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 891 lira olarak belirlendi.

Dört kişilik ailenin asgari geçim haddi, bir önceki aya göre 729,54 lira artışla 10 bin 372 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 3 bin 837 lira oldu.

Merkez Bankası'ndan döviz ve altın hesapları için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiğini duyurdu.