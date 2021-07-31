Felaketler bitmiyor! Bodrum'da yeniden yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerine 150 metre uzaklıkta yeniden yangın çıktığı bildirildi.

Yangın saat 13.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede başladı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı. Yangını söndürmek için ekipler bölgeye sevk edilirken, hava ve arazi şartlarının olumsuz olduğu bölgede yangın hızla yayılıyor.

YERLEŞİM ALANINA 150 METRE UZAKLIKTA

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

5 İLDE 11 YANGIN DEVAM EDİYOR

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaştığı son verilere göre 98 yangından 88'i kontrol altına alındı. Ekipler 5 ildeki 10 noktada devam eden yangınlara müdahale ederken, bir kötü haber de Bodrum'dan geldi. Böylece müdahale edilen yangınların sayısı 11'e yükseldi.

MANAVGAT'TA 2 YANGIN İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

2 orman işçisinin Manavgat'taki yangında yaşamını yitirmesiyle bölgede yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.