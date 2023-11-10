Feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattı seferlerinin tamamı gerçekleştirilemeyecek.
Kabatepe-Gökçeada hattında ise, sadece Kabatepe'den saat 07.00'da sefer yapılacak.
AA
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