Fethiye'de yamaç paraşütü faciası

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Babadağ'ın 1200 metre yüksekliğindeki bölgesinden atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu ve yanındaki bir kişi meydana gelen kazada hayatını kaybetti. AKUT ve itfaiye ekipleri tarafından cesetlere ulaşılmaya çalışılıyor.



Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Babadağ'dan atlayış yapan yamaç paraşüt pilotu ve yabancı yolcusu kayalıklara düşerek hayatını kaybetti. Jandarmanın drone ile havadan tespit ettiği cenazelere ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Babadağ’da 1200 metre yüksekliğindeki pistten uçuş için atlayış yapan tandem paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk, yabancı uyruklu yolcusuyla beraber havalandıktan kısa bir süre sonra belirlenemeyen bir nedenle düştü. Paraşütçülerin düştüğünü Ölüdeniz sahilinden gören bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine jandarma ekipleri Ölüdeniz üzerinde drone uçurarak cenazelerin bulunduğu bölgeyi havadan tespit etti. Olay yerinin tespit edilmesinin ardından bölgeye AKUT, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra bölgede uçuş yapan yamaç paraşütü pilotları sevk edildi. Şuan düştükleri kayalıklarda yerleri tespit edilen cenazelere ulaşılmaya çalışılıyor.