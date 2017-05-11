FETÖ davasında güldüren diyalog !

FETÖ'nün Marmara Üniversitesindeki yapılanmasına ilişkin davasında aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 13'ü tutuklu 15 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, sanık avukatları ile mahkeme başkanı arasında yaşanan bazı diyaloglar gülüşmelere neden oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Marmara Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin soruşturma sonucunda, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 13'ü tutuklu 15 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya, tutuklu sanıklar araştırma görevlileri Yavuz Selim Söylemez, Emir Şahin, İbrahim Çam, Abdullah Sayın, Ahmet Bostan, Ahmet Berk Kurtuluş ile Doç. Dr. Ali Delice, Doç. Dr. Aşkın Şeker, sağlık teknikeri Beyza Gürcü, Doç. Dr Hakan Kaptan, mühendis İbrahim Gür, okutman İbrahim Selçuk Ardıç ve Doç. Dr. Yusuf Kılınç ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Abdullah Başer ve Gerçek Şahin Yücel de hazır bulundu.

Duruşmada, yoklama yapılmasının ardından mahkemeye gelen evraklar okundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) bazı sanıklar yönünden, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"un nasıl indirildiğine dair evrakın geldiği belirtildi.

Bu sanıklara, gelen evraka ilişkin beyanları soruldu. Sanıklar, evraktaki aleyhe olan hususları kabul etmeyerek, cep telefonunun ikinci el olduğunu, böyle bir programı kendilerinin indirmediğini ve internetten de bu tür programların indirilebildiğini savundu.

Duruşmada, sanıkların beyanları ve tahliye taleplerinin ardından, tutuklu sanıkların avukatları söz aldı. Avukatlar, müvekillerinin Bylock programını indirmediklerini, ayrıca bu programa ilişkin net bir olgunun bulunmadığı öne sürerek, bu programı kimin, ne zaman ve nasıl indirdiğini ilgili kurumlardan sorulmasını talep etti.

Söz alan sanık Yavuz Selim Söylemez'in avukatı, mahkeme başkanına hitaben, ''Davada, hukuka uygun davrandığına ilişkin çabaların için teşekkür ediyorum.'' dedi.

Mahkeme Başkanı Hulusi Pur da ''İşimiz, görevimizi yapıyoruz. Teşekkür ederiz.'' ifadesini kullandı.

"NE YANİ TORPİL Mİ YAPALIM"

Avukat da bunun üzerine, ''Bu çabalarını sanıkların tahliyesi yönünde de kullanmanı istiyoruz.'' diye konuştu. Buna karşılık Mahkeme Başkanı Pur'un, ''Pazarlık yok.'' demesi, duruşma salonunda gülüşmelere neden oldu.

Tutuklu sanık Doç. Dr. Yusuf Kılınç'ın avukatı da müvekkilinin hasta olduğu gerekçesiyle Adli Tıpa ve bir eğitim araştırma hastanesine gönderildiği aktararak, müvekkilinin muayenesinin iyi yapılmadığını öne sürdü.

Müvekkilinde kanser başlangıcının tespit edildiğini söyleyen avukat, bu nedenle FETÖ davalarında hastalık nedeniyle tahliye olanları örnek göstererek, sanığın tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Bu beyanın ardından Mahkeme Başkanı Pur'un, avukata hitaben, ''Müvekkiliniz hemşehrim oluyor. Torpil mi yapalım yani...'' demesi salondakileri güldürdü.

Tutuksuz sanıklar da söz alarak vareste talebinde bulundu.

Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, bazı sanıklar yönünden "Bylock"a ilişkin BTK'ya yazı yazılmasına karar verdi.

Adli Tıpa sevk edilen tutuklu sanıklarla ilgili raporun gelmesi ile daha önce diğer hususlara ilişkin istenen evrakların beklenilmesine, tutuksuz sanıkların vareste taleplerinin de reddine karar veren heyet, duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.