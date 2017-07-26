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  3. 26 Temmuz 2017 21:57

FETÖ elebaşından örgüt üyelerine talimat

FETÖ elebaşı Gülen, zor durumda olan örgüt üyelerine yeni bir talimatta bulundu.

FETÖ elebaşından örgüt üyelerine talimat
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Militanlarının devletten ve yuvalandıkları yerlerden temizlenmesiyle çözülmelerin de tavan yaptığı FETÖ zor durumda. FETÖ elebaşı Gülen, son konuşmasında zor durumda olduklarına dikkat çekti ve militanlarına başka ülkelere kaçma mesajı verdi

FETÖ ile mücadelede alınan başarılı sonuçlar ve bir çok FETÖ militanının devlet kadrolarından temizlenmesiyle ağır darbe yiyen ihanet örgütü çözülmelerin de zirve yapmasıyla zor duruma düştü. FETÖ elebaşı Gülen, son konuşmasıyla militanlarına ülkeden çıkmaları için mesaj gönderdi. Teröristbaşı Fetullah Gülen, Türkiye'de kalan örgüt üyelerinin kaçmaları gereken ülkeleri sıraladı: Kanada, Brezilya, Arjantin ve Şili.

Son konuşmalarından birinde örgüt olarak zor durumda olduklarına değinen Gülen, dağılan terör örgütünü "sabır" tavsiyesiyle kandırmaya devam etti. Gülen'in örgütteki çözülmenin önüne geçmeye çalıştığı görülürken yaklaşık yarım saatlik konuşmasında 6 kez "gaybubet" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Son günlerde gündeme gelen "gaybubet" evleri, FETÖ'cü teröristlerin gizlenmek için kullandıkları evlere işaret ediyor. Gülen'in son konuşmasındaki mesajın da bu evlerde saklanan ve halen yakalanmamış FETÖ'cülere yönelik olduğu tahmin ediliyor.

Sabah

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