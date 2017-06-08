FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltında

Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü’nün de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, polis tarafından yapılan çalışmada hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan ihbar bulunan Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yükseokulu Müdürü O.Ş. hakkında yürütülen araştırmalar neticesinde, şahsın 2002-2007 yılları arasında Türkmenistan’da terör örgütü ile bağlantılı üniversitede görev yaptığı, Çetinkaya Mahallesinde bulunan örgüt evinde içerisinde Burhaniye ve Edremit Meslek Yüksekokulunda görevli üç öğretim görevlisinin bulunduğu diğer şüphelilerle birlikte Haziran 2016 tarihine kadar toplantılar yaptıkları, bir kısmının Bank Asya hareketleri bulunduğu, haklarında farklı dosyalardan ifadeler bulunduğu tespit edildi.

İMAM VE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

Şüphelilerden Mustafa D.'nin cami imamı, Veysel Ö.'nün Ayvalık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, Ercüment A.'nın Ayvalık Belediyesi'nde güvenlik görevlisi, İsmail Ç.'nin cami imamı, Mustafa K. ve Tekin K.'nin inşaatçı, Abdullah Y.'nin emekli, Selahattin K.'nin Edremit MYÖ Öğretim Görevlisi, Erdoğan A. ve Erkan B.'nin Burhaniye MYÖ Öğretim Görevlisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerden bir kısmının Bank Asya hesap hareketlerinin bulunduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. ileri yaşı nedeniyle Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevkedilirken, diğer 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.