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FETÖ soruşturmasında 41 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 41 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında yer alan 5’i halen görevde 41 astsubay için Ankara merkezli 32 ilde gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasından 5'i aktif görevde, 36'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ya da ihraç edilmiş 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

Etiketler fetö pdy gözaltı operasyon
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