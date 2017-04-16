FETÖ zanlısı doktor yol uygulamasında yakalandı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Ordu'nun Altınordu ilçesinde asayiş uygulaması yaparken M.K'nin kimliğini sorguladı.

M.K'nin, Trabzon'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasıyla ilgili hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit eden ekipler, durumu Terörle Mücadele Şubesine bildirdi.

Gözaltına alınan M.K'nin Ordu'daki işlemlerinin ardından Trabzon'a gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, M.K'nin Trabzon'da doktorluk yaptığı ve FETÖ'nün sözde asker imamlarından olduğu ileri sürüldü.