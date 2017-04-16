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  1. 16 Nisan 2017 16:55

FETÖ zanlısı doktor yol uygulamasında yakalandı

Trabzon'da hakkında yakalama kararı çıkarılan Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan doktor, Ordu'da yol uygulaması esnasında gözaltına alındı.

FETÖ zanlısı doktor yol uygulamasında yakalandı
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Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Ordu'nun Altınordu ilçesinde asayiş uygulaması yaparken M.K'nin kimliğini sorguladı. 

M.K'nin, Trabzon'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasıyla ilgili hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit eden ekipler, durumu Terörle Mücadele Şubesine bildirdi.

Gözaltına alınan M.K'nin Ordu'daki işlemlerinin ardından Trabzon'a gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, M.K'nin Trabzon'da doktorluk yaptığı ve FETÖ'nün sözde asker imamlarından olduğu ileri sürüldü.

AA

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