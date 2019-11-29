FETÖ'cü ismin telefon aramalarından bakanlar çıktı

Fethullah Gülen’in ardından Gülen Cemaati’nin başına geçeceği söylenen, Türkiye’deki FETÖ yapılanmasının en kritik isimlerinden biri olan Prof. Şerif Ali Tekalan’ın yargılandığı Karlov sukiasti davasına giren telefon görüşmeleri kayıtlarında, söz konusu ismin görüşme yaptığı birçok kişi ortaya çıktı.

OdaTv’den Müyesser Yıldız’ın yazısına göre, 17-25 Aralık operasyonları öncesi Tekalan’la görüşme yapan isimler arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve daha birçok isim var.

Şerif Ali Tekalan’la 17-25 aralık operasyonları sonrasında görüşme yapan isimlerden bazıları ise şunlar: Eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu…