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  3. 29 Kasım 2019 18:01

FETÖ'cü ismin telefon aramalarından bakanlar çıktı

FETÖ'nün Türkiye yapılanmasının kritik isimlerinden firari Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan'ın 17-25 Aralık öncesi ve sonrasında telefonla görüşme yaptığı isimler arasında Süleyman Soylu, Egemen Bağış, Mevlüt Çavuşoğlu ve Bülent Arınç'ın da olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'cü ismin telefon aramalarından bakanlar çıktı
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Fethullah Gülen’in ardından Gülen Cemaati’nin başına geçeceği söylenen, Türkiye’deki FETÖ yapılanmasının en kritik isimlerinden biri olan Prof. Şerif Ali Tekalan’ın yargılandığı Karlov sukiasti davasına giren telefon görüşmeleri kayıtlarında, söz konusu ismin görüşme yaptığı birçok kişi ortaya çıktı.

OdaTv’den Müyesser Yıldız’ın yazısına göre, 17-25 Aralık operasyonları öncesi Tekalan’la görüşme yapan isimler arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve daha birçok isim var.

Şerif Ali Tekalan’la 17-25 aralık operasyonları sonrasında görüşme yapan isimlerden bazıları ise şunlar: Eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu…

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Süleyman Soylu , Bülent Arınç , Mevlüt Çavuşoğlu , Egemen Bağış , fetö'nün en kritik ismi
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