FETÖ'den yargılanan iki kişi için istenen ceza belli oldu

Hatay'daki FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Tayland'daki okulunda öğretmenlik yapan şüpheli ile kardeşi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iki kardeş hakkında 15'er yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Cumhuriyet savcısınca, biri tutuklu iki kardeş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A.E. ve kardeşi tutuksuz sanık M.E. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, 20 Temmuz 2016 tarihinde Altınözü İlçe Emniyet Amirliğini arayan ve ismini vermeyen bir kadının şüpheliler hakkında ihbarda bulunduğu belirtildi.

İhbarcı kadının, tutuklu sanık A.E. ve kardeşi tutuksuz sanık M.E'nin FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduklarını ve sürekli gerek sosyal medyada örgütü savunur nitelikte beyanda bulunduklarını, tutuklu sanık A.E'nin örgüte ait Tayland'daki bir okulda öğretmenlik yaptığını anlattığı kaydedildi.

Bunun üzerine gerekli soruşturmanın başlatıldığı aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheliler hakkındaki araştırma tutanağına göre, şüphelilerden A.E'nin 10 yıl kadar önce köyden ayrıldığını, yılda bir ziyaret amacıyla köye geldiği, şahsın Tayland'da 'Pan- Asia İnternational' isimli okulda öğretmenlik yaptığı ve bu okulun 2011 yılından itibaren FETÖ/PDY terör örgütü tarafından işletildiği, şahsın sosyal medya mecrası olan Facebook'ta 'KİM-HAN' kullanıcı ismiyle hesabının olduğu ve bu hesaptan söz konusu örgüt kurumuna ilişkin paylaşımların olduğu görülmüş ve çıktı alınarak dosyaya eklenmiştir."

"Tayland'da bulunduğum esnada örgüte ait evlerde kaldım"

Tutuklu sanık A.E. iddianamedeki ifadesinde, 2006 yılında lise eğitimini tamamladıktan sonra arkadaşları aracılığıyla terör örgütüyle tanıştığını aktardı.

Örgütün evlerine kalmaya gittiğini, Türkiye'de iş bulamaması üzerine örgütün teklifi üzerine Tayland'a üniversite okumaya karar verdiğini ve orada İngilizce öğretmenliği bölümünü bitirdiğini anlatan A.E, şöyle devam etti:

"Daha sonra Ürdünlü bir iş adamına ait olan 'Pan- Asia' isimli okuldan davet alarak bu okulda dersler vermeye başladım. Bu okulda çalışmaya başladıktan sonra iş adamının işleri yürütememesi üzerine bu okul, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından satın alındı. Bu işlemleri Tayland sorumluları olan U.C. ve Z.K. isimli şahıslar yaptı. Tayland'da bulunduğum esnada örgüte ait evlerde kaldım. Bu okulda müdür yardımcısı görevine yükseldim fakat son dönemlerde örgüt ile aram bozulmaya başladı. Arjantin uyruklu bir bayan ile görüşmem üzerine örgüt bu görüşmeye karşı çıktı. Bunun üzerine 1 Haziran 2016 tarihinde ülkeye kesin dönüş yaptım."

15 Temmuz darbe girişiminden daha önce haberdar olmadığını savunan A.E, darbeyi internette gezinirken öğrendiğini ileri sürdü.

Tutuksuz sanık M.E. ise üniversite yıllarında örgüte ait evlerde aylık 270 lira karşılığında kaldığını ve örgütün yaz kamplarına katılması konusunda diretmesi üzerine 2012 yılında bağlarını kopardığını ileri sürdü.