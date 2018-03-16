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  3. 16 Mart 2018 16:29

FETÖ'nün kilit ismiydi... Sonunda yakalandı !

FETÖ soruşturmasında FETÖ'nün kurucu kadrosundaki kilit isim Eshişehir'de gözaltına alındı.

FETÖ'nün kilit ismiydi... Sonunda yakalandı !
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FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün  kuruluşundaki çekirdek kadroda yer aldığı iddia edilen şüpheli Eskişehir'de  gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl  Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, firari durumda bulunan Mehmet K'yi  Eskişehir'de yakaladı.

Şüphelinin, örgütün kuruluşundaki çekirdek kadro içinde bulunduğu, bu  kadronun terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından isim listesi, görev  dağılımı ve yemin metniyle 1970 yılında oluşturulduğu öğrenildi.

Mehmet K'nin örgütün kuruluş aşamasında bizzat görev aldığı, kurucu  kadrosunda yer aldığı örgütün içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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