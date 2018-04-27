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  3. 27 Nisan 2018 23:37

FETÖ'nün kilit ismiydi... Türkiye'ye iade ettiler !

FETÖ'den iki ayrı yakalama kararı olan ve firari bulunan M.C.'yi Gürcistan Türkiye'ye iade etti.

FETÖ'nün kilit ismiydi... Türkiye'ye iade ettiler !
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"FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan  iki ayrı yakalama kararı olan ve firari durumda bulanan şüpheli M.C'nin  Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesinin yapıldığı bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan  açıklamada, FETÖ/PYD terör örgütünün yurtdışı yapılanmasına yönelik olarak  yürütülen çalışmalar kapsamında, Konya Ağır Ceza Mahkemesi ve Aksaray 1. Sulh  Ceza Mahkemelerinin kararları ile hakkında FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye  Olmak" suçundan iki ayrı yakalama kararı olan ve firari durumda bulanan şüpheli  M.C'nin, Gürcistan'ın Batum şehrinde ikamet ettiği ve bu bölgede örgütün yurtdışı  yapılanmasında görev aldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, FETÖ/PYD silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında  yürütülen uluslararası çalışmalar ve işbirliği sonucunda şüpheli M.C'nin, Nisan  2017'de Azerbaycan'da yakalandığı ve bugüne kadar tutuklu olarak cezaevinde  kaldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "İnterpol Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen görüşmeler neticesinde Türkiye'ye iadesi kabul edilen M.C, bugün Azerbaycan interpol görevlileri  tarafından İstanbul Atatürk Havaalanına getirildi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak emniyetteki  işlemlerinin ardından SEGBİS ortamında Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesince alınan  ifadesi akabinde tutuklanarak, ceza infaz kurumuna teslim edildi."

AA

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