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  3. 14 Haziran 2017 11:14

FETÖ'nün 'mahrem imamı' şüphelisi tutuklandı

Örgütün Düzce'deki emniyet yapılanmasının "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

FETÖ'nün 'mahrem imamı' şüphelisi tutuklandı
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Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Düzce'deki emniyet yapılanmasının "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Murat Uğur tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mudurnu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, örgütün Düzce'deki emniyet yapılanmasının "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Uğur'un, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gölyaka İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yaptığı sırada soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen Uğur, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edildiği belirtilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

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