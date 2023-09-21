Filmleri aratmayan olay: Annesini rehin alıp, 4 saat sonra bacağından vurularak hayatını kaybetti

Antalya’da annesini bıçakla rehin alıp bıraktıktan sonra çağırılan polislere çamaşır suyu atarak eve girmelerini engelleyen, 4 saat direndikten sonra bacağından vurularak yakalanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki apartmanın çatı katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve daha önce tedavisini yarım bırakan Fırat A., birlikte yaşadığı annesi Hülya A.'u, tedavi konusu yeniden gündeme gelince tartışıp elindeki bıçakla rehin aldı. Bir süre sonra fırsatını bulup evden çıkan Hülya A., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. Bunun üzerine balkona çıkan Fırat A., evdeki eşyaları yola atmaya başladı.

Fırat A., adrese gelip kapıyı çalan polislere de cam vazo fırlattı. Evden uzaklaşan polisler takviye ekip istedi. Fırat A. balkondan eşyaları atmaya devam edince polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Evdeki turşu bidonu, bıçak, çatal, yiyecekleri sokağa atan ve elinde bıçak bulunan Fırat A.’a müdahale için olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Konuşarak ikna edilmeye çalışılan şüpheli, polislerin eve girmesini engellemek için kapının arkasına buzdolabı, koltuk ve dolaplardan barikat kurdu.

Kapıda bekleyen polislerden biri, Fırat A.’un attığı çamaşır suyunun gözüne gelmesi nedeniyle ambulansta tedavi edildi. Özel harekat polisinin üniformasında çamaşır suyu kaynaklı lekeler oluştu. Bu sırada yandaki binanın çatısına da müdahale için keskin nişancı yerleştirildi. Bu sırada sokağa eşyaları atmaya devam eden Fırat A.’a müdahale için evin içerisine biber gazı atıldı.

Biber gazından etkilenen polislere çevredekiler balkonlarından poşet içerisinde su sarkıtarak yardımcı olmaya çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren olay sonunda Fırat A., sağ bacağından vurularak yakalandı. Yaralanan Fırat A. sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Bu sırada gazdan etkilenen bina sakinleri ise ambulansta tedavi edildi. Fırat A., hastanedeki müdahaleye rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

GEÇEN YIL DA 2 POLİSİ YARALAMIŞ

Fırat A.’un, geçen sene yine aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşürdüğü tabancayla ateş ederek 2 polisi yaraladığı öğrenildi.