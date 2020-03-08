Tokat'ın Turhal’da mezarlıkta bulunan ve ‘Fındık’ adı verilen yavru köpek, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki 37 öğrencisi bulunan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu’nda yeni hayatına başlamıştı.

Okulda yaşayan ve önlük giydirilen Fındık, zaman zaman öğrencilerle birlikte derslere de katılıyordu.

Hasta olan ve sık sık veteriner kontrolünde iyileşmesi için çaba sarf edilen sevimli köpek Fındık’ın durumu ağırlaşınca, Turhal Belediyesi’nin de verdiği destekle Ankara’ya sevk edilmişti.

Özel klinikte tedaviye alınan köpeğin yapılan muayenesinde ‘gençlik hastalığı’ teşhisi konulmuştu.

Yaklaşık 14 gündür devam eden tedavi sürecini atlatamayan Fındık, hayatını kaybetti.

Veteriner Tekniker Yağmur Denli, Fındık’ın yapılan tedavilere rağmen gençlik hastalığını atlatamadığını kaydetti