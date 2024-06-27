Firari Eylem Tok ve oğlunun yakalandığı anlar kamerada

İstanbul’da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan oğlunu alarak önce Mısır'a ardından da ABD'ye giden Eylem Tok ve oğlunun ABD’de gözaltına alındığı anlar ilk kez yayınlandı.

İstanbul’da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla 1 çocuk babası O.A.’nın ölümüne neden olan T.C., annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a, oradan da ABD’ye kaçmıştı.

Anne ile oğul, geçtiğimiz günlerde ABD’de polis ekipleri tarafından yakalanış ve mahkemeye çıkmıştı. ABD mahkemesi, ciddi miktardaki kefalet ücretine rağmen tutuklu olarak yargılanmasına karar vermişti.

24 TV, Eylem Tok ile oğlunun gözaltına alındığı anlara dair görüntüleri ilk kez yayınlandı.

Türkiye'ye iadesi davası 1 Temmuz'a ertelendi

Öte yandan Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesine ilişkin davada ikinci duruşma 1 Temmuz’a ertelendi.

Boston’daki John Joseph Moakley Adliyesi’nde 18 Haziran’da Tok’un Türkiye’ye iadesinin görüşüldüğü ilk duruşmada Yargıç, Tok’un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran’da yapılmasına karar vermişti.

Annesi ile aynı davada yargılanan T.C., hakkında ise 18 ve 21 Haziran tarihlerinde görülen duruşmalarda tutukluk halinin devamına karar verilmişti.

Aynı zamanda ABD vatandaşı olan T.C. hakkında avukatlarının yaptığı kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma başvurusuna dair mahkeme henüz bir karar vermedi. T.C.’un avukatları, mahkemeye sundukları belgelerde T.C.’un kaldığı gözetim merkezinin çocuklar için bir gözetim merkezinden çok bir hapishane olduğunu, T.C.’un ihtiyacı olan ilaç ve tıbbi müdahale gereksinimlerinin karşılanmadığını ve kötü muameleye maruz kaldığını öne sürerek, kefaletle serbest bırakılması ya da ev hapsine çıkarılması talebinde bulundular. T.C.’un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih ise henüz belli değil.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV’ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis evlerine baskın düzenledi

Anadolu Ajansı'nın Boston Polis Departmanı raporuna dayandırdığı haberine göre, T.C. ve Eylem Tok, kaldıkları eve düzenlenen baskınla yakalandı.

Raporda, Güney Florida Bölge Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama kararı üzerine Boston Kaçaklar Birimi polislerinin, 2 sanığın bulunduğu eve yerel saatle sabah 09.30 civarında baskın düzenlediği ve olaysız şekilde gözaltına aldıkları belirtildi.

Tok ve oğlu federal mahkeme binasına götürülürken, gözaltı kararında T.C. için "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", Tok'un da "suçluyu koruma" suçlamalarıyla Türkiye'ye iadesinin istendiği kaydedildi.,