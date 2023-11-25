Fırtına vurdu, vapur ve feribot seferleri durdu

Marmara'da etkili olan kuvvetli fırtına ulaşıma da engel koydu. Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun birçok seferi iptal edildi.

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferlerinde iptaller yaşanıyor.



Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre iptal seferler şöyle:

-Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

-Beşiktaş-Adalar

-Maltepe-Adalar

-Kadıköy-Kabataş

-Çengelköy-Kabataş

-Üsküdar-Aşiyan

-Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)

-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

İDO'nun da iptal edilen seferleri şu şekilde:

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 14:50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 15:30

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 15:30

Yalova-Yenikapı - 15:45

Yenikapı-Yalova - 15:45

Yenikapı-Yalova - 17:45

Yalova-Yenikapı - 17:45

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 18:00

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:15

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 18:30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:35

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 19:00

Yalova-Yenikapı - 19:45

Yenikapı-Yalova - 19:45

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında 08.00-19.30 saatlerindeki karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00, 14.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri yapılamayacak.