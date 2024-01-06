Fon vurgunu iddiasında bankacının kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı

Futbol camiasından pek çok ismin mağdur olduğu fon dolandırıcılığı olayında bankacı S.E.'nin incelenen kırık telefonundan Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak'ın parayı verdiği güne ait mesajlar ortaya çıktı.

Bankacı S.E.'nin beyaz kırık telefonu ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda hazırlanan raporda yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bilirkişi tarafından hazırlanan 553 sayfalık raporda, S.E.’nin Galatasaray’ın eski milli futbolcusu Emre Çolak’ın kardeşinden para aldırdığı güne ait silinen Whatsapp yazışmaları geri getirildi.

Emrah Çolak verdiği ifadesinde, S.E.’ye tek seferde 3 milyon 212 bin dolar para verdiğini ifade etti. Çolak, bankada çektiği parayı, S.E.’nin banka görevlisi diye yönlendirdiği A.Y.'ye verdiğini söyledi. 11 Ocak 2023 günü gerçekleşen olayda, parayı A.Y.’nin aldığı ortaya çıkmıştı.

İşte o güne ait S.E.’nin A.Y. ile saat saat yazışmaları...

S.E. o gün sabah saat 08.28’de A.Y.’e ilk mesajını atıyor.

S.E. : Günaydın, 1 gibi buralarda olur musun lütfen?

A.Y. : Günaydın müdürüm.

S.E. : Lastik olsun yanında A. sen 12 gibi buralarda olur musun?

A.Y. : 12.30’da olurum.

Saat 12.16 sıralarında, A.Y. S.E.’ye mesaj atarak "Müdürüm geldim ben" diyor. E., "Ok haber edecem A.cım" diye cevap veriyor, ikili arasında o gün geçen diyaloglar şöyle devam ediyor:

S.E. : A. beni arar mısın. Sorun yok di mi?

A.Y. : İçeri girdim A., "10 dakika bekleteceğim" dedi. "Para geldi kasada" dedi. Dışarı çıktım bekliyorum.

S.E. : Çocukla tanıştın mı? (Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak’ı kastediyor)

A.Y. : Yoktu kimse.

S.E. : Sen geç Emrah bey diye yanına…

Mesajları inceleyen bilirkişi tarafından S.E.’nin bu mesajının yanına şu notu düşüyor:

"İddianamede belirtildiği üzere Emrah Çolak, 11.01.2023 tarihinde parayı teslim ettiğini beyan ettiğinden ve bu mesaj da 11.01.2023 tarihinde gönderildiğinden ‘Emrah” diye belirtilen şahsın Emrah Çolak olabileceği değerlendirilmiştir."

İkili arasında Emrah Çolak diyaloğu şöyle devam ediyor:

A.Y. : Gözlüklü bir çocuk oturuyordu karşısında.

S.E. : Olabilir sen geç yanına birazdan.

A.Y. : Ok. Tanıştım burada arkadaş.

S.E. : Hazineye gidiyorum dersin, 3218 di mi diye teyit et anladın sen.

A.Y., o gün son mesajı saat 15.42’de atıyor: “Müdürüm müsait olunca arar mısın?”

EMRAH ÇOLAK İLE YAZIŞMALARI

A.Y.’ye parayı teslim eden Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak’ın o gün S.E. ile yaptığı yazışma da bilirkişi raporunda yer aldı.

A.Y.’yi para için yönlendiren S.E., o gün Emrah Çolak’ı da şöyle yönlendiriyor:

Saat 12.23 sıralarında S.E., “Emrah sen çıkabilirsin” diyor. “Tamamdır” diyen Emrah Çolak, “S. hanım bankanın genel müdürlük binasına geliyorum ben değil mi? Mecidiyeköy’deyim şu an 8 dakika kaldı” diyor ve ikili arasında yazışma şöyle devam ediyor:

S.E. : Sen şubeye geçince haber edersin bana.

Emrah Çolak : Çanta alacağım şimdi, sonra şubeye geçeceğim.

S.E. : Yok yok sen çanta alma. Gruptan A. bey teslim alacak senden. Sen şubeye geç canım.

“ANNEM DİYE ARAYACAĞIM”

S.E.’nin bazı müşterilerine, banka yetkilisi diye sahte kişileri telefonda görüştürdüğü iddiaları yer almıştı.

S.E.’nin bu görüşmelere neden olan bazı yazışmaları da ortaya çıktı. 9 Şubat 2023 günü S.E.’ye mesaj atan A.Y., "Müdürüm müsait misin” diye soruyor. S.E. A.Y.’ye, “Annem diye konuşacağım ara canım” diyor.

"HOCAYI DA BANA ÖYLE TANIŞTIRDIN"

S.E. ile dosyada müşteki olarak yer alan M.Z. arasında yapılan yazışmalar da bilirkişi raporuna girdi. M.Z. ile S.E. arasında 21 Şubat 2023 günü dikkat çeken diyaloglar yer alıyor.

S.E. : Selam. Yarın seni bir müşterimle tanıştırsam. Fon senin adına desek 3 var? Ne dersin?

M.Z. : Stres olurum derim. Sen bir hallet de işlerini. Yoksa hocayı da mı bana öyle tanışırdın. Sen var ya.

S.E. : Yok be...

M.Z. : Ne zaman bitiyor işlerin?

S.E. : Deli misin? Kızı hoca ile tanıştıramam ki?

M.Z. : Bitir işini de ara konuşalım detaylı.

S.E. : Sen ikna edersin ben garanti olurum. Tamam.

İkili arasında 24 Şubat 2023 günü diyaloglarında isim vermeden “Hoca” adıyla Fatih Terim’e atıf yapılıyor.

M.Z. : Müsait misin bir konuşalım. Hocadan isteyemiyor musun?

S.E. : Yok onda bitanem. Olsa bin defa.

M.Z. : Peki şimdi gitti mi bu para. Endişelenmeli miyim?

S.E. : Hafta içi olacak onda da.

M.Z. : İptal edilmiyor mu bu giriş, daha 24 saat olmadı?

S.E. : İptal edilmiyor.



M.Z. : Çok endişeliyim açık söyliyim.

"BİZİM HAZİNE GİBİ GÖRÜŞ"

S.E., 28 Şubat 2023 günü M.Z.’ye mesaj atarak, telefonla arayacağını, kendisinin banka görevlisi gibi konuşmasını istiyor.

İşte o diyaloglar:

S.E. : Merhaba M.. Seni arayacağım bizim hazine gibi görüşebilir misin?

M.Z. : Ben bugün anneannemi PET’e getirdim.

S.E. : İkna etmeye çalışıyorum.

M.Z. anneannesinin kolon kanseri çıktığını söylüyor. Üzüldüğünü ifade eden S.E. yazışmaya şöyle devam ediyor:

S.E. : 10 milyon diyecektim. Güzel konuş 2 milyon girişte şu anda 3.400.

M.Z. : Yani.. S. neyse...

S.E. : Güzel güzel konuşsana.

M.Z. : Ya sen nerede olduğumu görsen. Pat diye. Yaz ne söylememi istiyorsan 10 dakika sonra arayım, konuşayım.

Habertürk