Fotoğrafın nerede çekildiği belli oldu

FETÖ lideri Gülen’in dişçisinin yargılanmasına devam edildi. Davada Zekeriya Öz, Celal Kara ve Enes Kanter’in klinikte çektirdiği fotoğrafta sorulurken sanık avukatı kabul etti. Sanık avukatı “Müvekkilin kliniği boğaz manzaralı diye Zekeriya Öz fotoğraf çektirmiş” dedi.

FETÖ lideri Fetullah Gülen’in diş doktoru olduğu iddia edilen sanık Ali İlker Baştan’ın yargılandığı davada söz alan avukat, eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile basketbolcu Enes Kanter’in çektirdiği fotoğraf için, “Müvekkilin kliniğinin boğaz manzaralı olması nedeniyle o fotoğrafı çektirmişler” dedi.

FETÖ lideri Fetullah Gülen’in diş doktoru olduğu iddia edilen Ali İlker Baştan ile eşi Esma Kuriş Baştan’ın “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali İlker Baştan cezaevinden getirilirken, sanıkla aynı klinikte çalışan diş hekimi eşi tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan ve avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada eşiyle birlikte diş hekimi olduğunu belirten ve suçlamaları reddeden sanık Ali Ekber Baştan, “Bilirkişi tarafından fotomontaj olduğu tespit edilen ancak şahsıma ait olmayan bir Facebook adresi üzerinden paylaşılan fotoğraf nedeniyle 15 aydır mağdurum. Eski personelimin bana iftira attığını düşünüyorum. Sağlık sorunlarım da göz önüne alınarak beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan ise, 17 yıllık diş hekimi olduğunu ve hakkında açılan dava nedeniyle kariyerini kaybettiğini belirterek, beraatini istedi.

Sanık Ali İlker Baştan’ın avukatı Selamettin Tunç ise müvekkilinin ByLock kullanıcısı olmadığını, yalnızca bu uygulamayı kullanan kişilerle telefon görüşmesi yaptığını belirterek, “Bu kişilerle mesleği gereği görüşen müvekkilimin yaklaşık 20 bin tane hastası vardır. Bunlardan yalnızca 12’si ByLock kullanıcısı çıkmıştır ve yaptığı konuşmalar saniyelerle sınırlıdır” diye konuştu.

“Muayenehane boğaz manzaralı olduğu için eski savcılarla basketbolcu Kanter fotoğraf çektirmişler”

Firari eski savcı Zekeriya Öz’ün kızının müvekkilinin hastası olduğunu kaydeden avukat Tunç, “Müvekkilin muayenehanesi boğaz manzaralı olduğu için muayene sırasında eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile basketbolcu Enes Kanter fotoğraf çektirmişler. O tarihte bu şahıs devletin savcısıydı. Bu fotoğrafın müvekille bir ilgisi yoktur. Örgütle ilgisi olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur, tahliyesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali İlker Baştan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ali İlker Baştan’ın Çengelköy’de bulunan özel bir kliniğin sahibi olduğu, eşi ve aynı zamanda ortağı olan Esma Kuriş Baştan’ın da burada doktor olarak çalıştığı belirtildi. Kliniğin örgüt lehine faaliyetlerde bulunmak için kullanıldığı ve Ali İlker Baştan’ın FETÖ lideri Fetullah Gülen’in diş doktoru olarak sık sık Amerika’ya gittiği öne sürülen iddianamede, her iki sanığın da “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapsi talep ediliyor. Soruşturma aşamasında her iki sanık tutuklanırken, mahkeme iddianameyi kabul kararında sanık Esma Kuriş Baştan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vermişti.