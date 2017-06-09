Fransa istemişti ! Sınır dışı edildi

Brüksel'de yapılan NATO zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dosyasına göz atmasını istediği Fransız gazeteci Mathias Depardon'un sınır dışı edildi.
Fransız basının Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'ne dayandırdığı haberine göre, Gaziantep'ten İstanbul'a getirilen Depardon, akşam saatlerinde Paris'te olacağı bildirildi.
8 Mayıs'ta Hasankeyf'te gözaltına gözaltına alınan Fransız gazeteci Mathias Depardon 2 polis nezaretinde Gaziantep'ten, Atatürk Havalimanı'na getirildi. Depardon işlemlerin ardından Fransa'ya gönderilecek.
National Geographic'in Fransız fotoğrafçısı Mathias Depardon 8 Mayıs'ta Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gözaltına alınmıştı. Depardon o tarihten bu yana gözaltında tutuluyordu.