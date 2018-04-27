Can pazarı ! Çok sayıda yaralı var...
Can pazarı ! Çok sayıda yaralı var...
Saadet Partisi'nden aday açıklaması !
Saadet Partisi'nden aday açıklaması !
Helikopterli operasyon ! Didik didik aradılar...
Helikopterli operasyon ! Didik didik aradılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı Twitter'dan paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı Twitter'dan paylaştı
Sabah Kadıköy akşam Mecidiyeköy... Herkes şaşırdı !
Sabah Kadıköy akşam Mecidiyeköy... Herkes şaşırdı !
ABD'den bir S-400 tepkisi daha !
ABD'den bir S-400 tepkisi daha !
Erdoğan-Destici görüşmesinden kritik mesajlar
Erdoğan-Destici görüşmesinden kritik mesajlar
İlk şeker fabrikası ünlü iş adamına satıldı
İlk şeker fabrikası ünlü iş adamına satıldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 27 Nisan 2018 22:23

Fransız turist mahalleyi ayağa kaldırdı !

Otostop çekerek Şanlıurfa'ya gelen Fransız turist boş arsada çadır kurunca mahalleli panik oldu.

Fransız turist mahalleyi ayağa kaldırdı !
A+ A-

Mardin gezisinin ardından otostop çekerek Şanlıurfa’ya gelen Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalleli panik oldu...

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Mardin gezisinin ardından Şanlıurfa’ya gelen Fransız turist Paillard Chris, mahalledeki kentsel dönüşüm alanında çadır kurarak uyudu.

Kamp çadırını fark eden vatandaşlar bölgeye giderek turistle konuşmaya çalıştı. Fransızca konuşarak kendisini Chris olarak tanıtan turist mahallede tedirginliğe neden oldu.

Vatandaşlar, “Otel ve pansiyonlar dururken bir turist neden böyle bir yerde yatıyor” diyerek durumu polise bildirdi. Fransız turist bunun üzerine çadırını çantasına hızlıca koyarak, polis gelmeden olay yerinden uzaklaştı.

Mahalle sakini İsmail Baytemur, tedirgin olduğunu belirterek, “Burası kentsel dönüşüm bölgesi, yani bir Fransız’ın gelip burada yatmasına anlam veremedik. İstihbarat mı acaba diye düşünüyoruz. Polisin gelip el atmasını bekliyoruz” diye konuştu.

otel , çanta , turist
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM