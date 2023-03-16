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Fuat Oktay'dan ''deprem bölgesi'' açıklaması

Fuat Oktay'dan ''deprem bölgesi'' açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yaşanan felakette ihmali bulunanlarla ilgili kimliğine, mensubiyetine bakılmaksızın soruşturmalar devam etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremlerinin ardından bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde 16 Türk devletinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Zirvesini; Türk dünyasının tek yürek olduğu, milletimizin acılarının paylaşıldığı büyük bir dayanışma örneği olarak son derece önemsiyoruz. Yaşanan bu büyük felakette kaybettiğimiz Kıbrıslı 35 yavrumuzla birlikte 49 bini aşkın vatandaşımızın her biri bizim canımızın bir parçasıdır. Her birine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Depremin ilk gününden bu yana depremzedelerimizin yaralarının sarılması için çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da daha önce birçok kez ifade ettiğimiz üzere, yaşanan felakette ihmali bulunanlarla ilgili kimliğine, mensubiyetine bakılmaksızın soruşturmalar devam etmektedir" dedi.

'ÇÖKEN OTELLE İLGİLİ SORUŞTURMA DA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR'

Adıyaman'da Kıbrıslı genç sporcuların kaldığı otelle ilgili 3 kişinin tutuklu olduğunu, KKTC Başbakanı ile ortak basın toplantısında ifade ettiklerini hatırlatan Oktay, "Deprem bölgesinin tümünde olduğu gibi, Adıyaman'da çöken otel ile ilgili soruşturma da titizlikle sürdürülmektedir. Tüm bunlara rağmen Ana Muhalefet Partisi lideri, milletimizin gösterdiği dayanışma ruhuyla bağdaşmayacak şekilde yaşanan acıları istismar edip siyasete alet eden, akıl, vicdan ve ahlakla bağdaşmayacak şekilde ihtiyacımız olan dayanışma ruhunu bozan beyanlarda bulunmaktadır. Bu tür beyan ve davranışların ne yaralarımızın sarılmasına ne de milletimizin ortak acısına merhem olacak bir yanı vardır. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın katıldığı Türk Dünyası Zirvesi’nde anayasal ismiyle gözlemci üye statüsü ile temsil edilen ve Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması için her türlü çabayı göstermeye ve destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler fuat oktay deprem bölgesi açıklama
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