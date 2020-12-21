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  3. 21 Aralık 2020 21:07

Fuat Oktay'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

"Siber Güvenlik Haftası" nedeniyle düzenlenen programda konuştuğu sırada rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Fuat Oktay'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim.

Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Sağlık Bakanımız olmak üzere; telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum.

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