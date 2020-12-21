Fuat Oktay'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları şöyle:
Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim.
Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Sağlık Bakanımız olmak üzere; telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum.
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