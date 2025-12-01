Futbolcuların dolandırıldığı gizli fon davasında mahkeme kararını verdi

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle futbol dünyasından ünlü isimleri dolandırdığı iddia edilen banka müdürü S.E., hakim karşısına çıktı. Mahkeme, S.E.'ye 102 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü S.E.’nin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle 14. Ağır ceza mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık S.E., müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'BEN SİSTEM FALAN KURMADIM'

Tutuklu sanık S.E., "S.A. ile birlikte çalışıyorduk. Bana, “Ben bu gayrimenkulü bankanızın reklamında gördüm, almak istiyorum' dedi. Ben de bankayla görüştüm. Sonra ben, S.A. ve S. Bey bir görüşme yaptık. Vatan Caddesi’nde bir hastanenin gayrimenkulüymüş. S.A. çok düşük bir para teklif ettiği için olmadı. Aradan zaman geçti, tekrar almak istediler. “Biz faiz istemiyoruz, bize bu gayrimenkulü al' dediler. Beni sürekli arıyordu. Bankanın en iyi müşterisiydi. Üç tane senet verdim. Benden 3 buçuk milyon dolar fazla aldı. Fatih Terim’in bana 700 bin dolar verip fazlasını almasına rağmen 3 milyon doları sormasını anlamıyorum. Bankanın kamera kayıtları duruyormuş; oradan bakılsın. U.’nun 'Ben parayı elden verdim' dediği yalan. A.B.’nin avukatıyla ilgili o banka, bankanın laptop çantasıydı. O çantanın içine 200 bin dolar koyup kendim verdim A.B.’ye. Çantayı geri istedim, lazımdı bana. Kaç kere söyledim, sonra getirdi. Ben sistem falan kurmadım. Kurmuş olsam sistemli olurdu; benden zorla para almaya çalıştılar. Bu fonun kaybetme ihtimalinin düşük olması için ne söyledim? Kimseye 'fon' demedim. Benden para alanlar, şubat ayından sonra kendileri söylemeye başladılar. Ben Buse Terim’le hayatımda bir kere tokalaştım; nasıl onu bir fona ikna edebilirim? Ben bir sarmalın içine düştüm. Futbol camiasından kimseyi ikna etmedim. Onları böyle bir fonun olmadığına ikna edemedim" dedi.

S.E.'YE 102 YIL HAPİS CEZASI KARARI

Bugün görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme kararında S.E.’nin 102 yıl 2 ay hapsine ve 753 bin lira para cezasına hükmetti.

Öte yandan mahkeme, eski banka yöneticileri H.A. ve M.A.'nın ise beraatine karar verdi.

