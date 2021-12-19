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Galatasaray'dan sakatlık şoku: Diagne'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray'dan sakatlık şoku: Diagne'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.

Etiketler galatasaray Mbaye Diagne
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