Galatasaray'dan sakatlık şoku: Diagne'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.
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