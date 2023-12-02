  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Gara, Metina, Hakurk ve Kandil... Kuzey Irak'a hava harekatı

Gara, Metina, Hakurk ve Kandil... Kuzey Irak'a hava harekatı

Gara, Metina, Hakurk ve Kandil... Kuzey Irak'a hava harekatı
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın inlerinin bulunduğu Kuzey Irak’a hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),  Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terör hedeflerine bugün saat 18.30'da hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada harekatla ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:

-"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 1 Aralık 2023 saat 18.30'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

 Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Etiketler Gara Metina Hakurk Kandil pkk kuzey ırak hava harekatı tsk asker mehmetçik operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'daki ilk rakibi belli oldu
Ekmeğe yine, yeniden zam geliyor
Yeni gün yine bir operasyonla başladı: Onlarca gözaltı var
Araç alacaklar dikkat! Toyota'dan Aralık ayı için kampanya
MasterChef All Star'da bir ilk! Somer Şef o yarışmacıyı stüdyodan çıkardı
Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu
Manchester City'nin sahibi Türkiye'den kulüp satın alıyor
AK Parti'nin İstanbul için yaptırdığı yerel seçim anketinden İmamoğlu çıktı
İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı