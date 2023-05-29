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Gazeteci İsmail Saymaz'dan olay olacak Ekrem İmamoğlu iddiası

Gazeteci İsmail Saymaz'dan olay olacak Ekrem İmamoğlu iddiası
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Gazeteci İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu akşamki İstanbul'un Fethi törenlerinde 'değişim ve mücadele ateşini yakma çağrısı' yapabileceğini söyledi.

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kaybedilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından değişim çağırısı yapabileceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, "Ekrem İmamoğlu, bu akşam 29 Mayıs İstanbul’un Fethi törenlerinde, 'değişim ve mücadele ateşini yakma çağrısı' yapabilir" ifadelerini kullandı.

 Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kaybedilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından değişim çağırısı yapabileceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, "Ekrem İmamoğlu, bu akşam 29 Mayıs İstanbul’un Fethi törenlerinde, 'değişim ve mücadele ateşini yakma çağrısı' yapabilir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan ilk açıklamaİmamoğlu'ndan ilk açıklamaYerel

 

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu ismail saymaz iddia
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