Gazeteci İsmail Saymaz'dan olay olacak Ekrem İmamoğlu iddiası
Gazeteci İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu akşamki İstanbul'un Fethi törenlerinde 'değişim ve mücadele ateşini yakma çağrısı' yapabileceğini söyledi.
Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kaybedilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından değişim çağırısı yapabileceğini belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, "Ekrem İmamoğlu, bu akşam 29 Mayıs İstanbul’un Fethi törenlerinde, 'değişim ve mücadele ateşini yakma çağrısı' yapabilir" ifadelerini kullandı.
Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kaybedilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından değişim çağırısı yapabileceğini belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, "Ekrem İmamoğlu, bu akşam 29 Mayıs İstanbul’un Fethi törenlerinde, 'değişim ve mücadele ateşini yakma çağrısı' yapabilir" ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu, bu akşam 29 Mayıs İstanbul’un Fethi törenlerinde, “değişim ve mücadele ateşini yakma çağrısı” yapabilir.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) May 29, 2023
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol