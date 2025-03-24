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Gazeteciler, medya, siyasetçiler, öğrenciler.... X'ten yüzlerce hesaba erişim engeli itiraz!

Gazeteciler, medya, siyasetçiler, öğrenciler.... X'ten yüzlerce hesaba erişim engeli itiraz!
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Sosyal medya platformu X, Türkiye’deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler ve öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik verilen mahkeme kararlarına karşı itiraz ettiklerini duyurdu.

Global Government Affairs X'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'deki ifade özgürlüğü kısıtlamalarının savunulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) aldığı kararların, haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler ve öğrenciler üzerindeki baskıyı arttırdığına inanıyoruz. Bu kararlar, sadece hukuka aykırı olmakla kalmayıp, milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden alıkoyuyor” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, “Herkesin ifade özgürlüğü hakkını savunmaya kararları bir platform sağlamak, X için her şeyden önemlidir” denildi.

Sosyal medya platformu X, Türkiye’deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler ve öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik verilen mahkeme kararlarına karşı itiraz ettiklerini duyurdu.

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