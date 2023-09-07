Gaziantep Nurdağı’nda orman yangını

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangın Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Aslanlıbel mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına UMKE, itfaiye ve yangın söndürme helikopterleri müdahale ediyor. Yangın dağlık bölgedeki ormana yayıldığı için karadan gidilemeyen bölgelere yangın söndürme helikopterleriyle müdahale ediliyor.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Nurdağı ilçesi Olucak Mahallesi Aslanlıbel yolunda maalesef orman yangını çıktı. İlgili tüm birimlerimizle birlikte çevre illerden gelen takviye ekipler ve 3 helikopterle yangına müdahale ediliyor. yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı" ifadelerine yer verdi.