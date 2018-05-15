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  3. 15 Mayıs 2018 00:01

Gazze'de acil kan bağışı çağrısı !

İsrail'in ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden göstericilere saldırması sonrası Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan kan bağışı çağrısı yapıldu.

Gazze'de acil kan bağışı çağrısı !
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İsrail'in, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralananlar için kan bağışı çağrısı yapıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,  hastanelerde acil kana ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, vatandaşlara kan bağışı  yapmaları çağrısında bulunuldu.

Huzaa Sahra Hastanesi Müdürü Salah Rantisi de AA muhabirine yaptığı  açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle bölgede ciddi ilaç ve tıbbi malzeme  sıkıntısı çekildiğini ayrıca ambulans eksikliği yaşandığını belirtti.

Rantisi, "Ambulans sıkıntısı çekiliyor. Bölgedeki yaralıları hastaneye  taşımak için yarım saatten fazla süre beklemek zorunda kalıyoruz." ifadelerini  kullandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından sabah erken saatlerde tüm  dünyaya yapılan çağrıda, İsrail askerleri tarafından "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne  katılanlara karşı yürütülen katliamda binlerce yaralıya sağlık hizmeti  verilmesinde büyük sıkıntı yaşandığı belirtilmiş, acil servisler için tıbbi  malzeme ve ilaç yardımı talebinde bulunulmuştu.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD  Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan  Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş"  adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan  55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere  2 bin 771  Filistinliyi yaraladı.

AA

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