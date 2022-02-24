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  3. Gel de isyan etme! Türk doktorlar kaçıyor, yabancılar atanıyor!

Gel de isyan etme! Türk doktorlar kaçıyor, yabancılar atanıyor!

Gel de isyan etme! Türk doktorlar kaçıyor, yabancılar atanıyor!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Aile Hekimliği atamaları listesi gündeme bomba gibi düştü. 22 kişilik atama listesinde sadece 6 adet Türk doktorun yer alması büyük tepki çekti.

Son yıllarda özellikle, özlük haklarındaki haksızlıklar ve hasta yakınları tarafından uğradıkları saldırılarla gündemden düşmeyen Türk doktorları, Türkiye'yi terk etmeye devam ederken yerlerine atanan yabancı uyruklu doktorlara tepki yağdı.

Kendi yetiştirdiği doktorlara sahip çıkamayan Türkiye'de açıklanan son atama listesinde 22 doktordan sadece 6'sının Türk olduğu görüldü.

Sağlık Bakanlığı İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklanan 134. ek tercih ve yerleştirme işlemlerine ait Aile Hekimliği Hizmet sözleşmesi imzalanan 22 doktorun sadece 6'sı Türk.

Listeyi kendi Twitter hesabından paylaşan, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ "Türk doktorları dövülür, saldırıya uğrar, ülkeyi kitleler halinde terk ederken, onların yerine gelenlerin listesi... Lütfedi, 6 Türk doktor da atamışlar..." diyerek tepki gösterdi. 

İşte tepkilere yol açan o liste:

Etiketler yabancı doktor doktor atamaları atamalar sağlık bakanlığı Türk doktor
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