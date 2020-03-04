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  3. 04 Mart 2020 17:25

Genç kız üst geçitten intihara kalkıştı !

Isparta’da 17 yaşındaki genç kızın üst geçitten atlayarak intihar girişiminde bulunduğu anlar kameraya yansıdı.

Genç kız üst geçitten intihara kalkıştı !
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Isparta’da 17 yaşındaki G.Ö. adlı genç kız, gece 03.30 sularında Özkanlar üst geçidinden atlayarak intihar etmek istedi. Genç kızı gören vatandaşlar, itfaiye ve ambulansa haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler G.Ö.'ye müdahale etti. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kızın sol bacağının kırıldığı öğrenildi. G.Ö. Isparta Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Genç kız atlarken trafik yoğunluğunun yaşandığı Özkanlar kavşağından o sırada araba geçmemesi büyük şans olarak yorumlandı. Genç kızın alkollü olduğu ileri sürülürken intihar girişimi kameralara yansıdı.

İHA

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