Erdoğan ''en büyük eserimiz olacak'' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde Terörsüz Türkiye süreci için "“en büyük eserimiz olacak" derken, "CHP zihniyeti, milletimizin asırlara sari mazisini sahiplenmek yerine, reddi miras yaparak bu ülkenin tarihini 100 yılla sınırlandırdı" ifadeleriyle de CHP'yi hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "4. Türkiye Gençlik Zirvesi"ne katıldı.

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun bugün 4’üncüsünü düzenlediği Türkiye Gençlik Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz, büyük davaların ve büyük ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız. Biz, uzun ince bu yolda yan yana yürüyen yol arkadaşlarıyız. Kızıl Elmamız olan Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz henüz yeni başlamadı. Büyük ve güçlü Türkiye mefkuremizi sizlerle hayata geçireceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş, terörsüz Türkiye’yi, yani en büyük eserimizi, inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin geleceğini gençlerle birlikte inşa edeceklerini vurguladı. 86 milyon vatandaşın barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşayacağı güçlü bir Türkiye hedeflediklerini belirten Erdoğan, “Bizi ayrıştırmak isteyenlere inat, tek millet olup terörsüz bir Türkiye’yi birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

'SESSİZ DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ BİRLİKTE YAŞADIK'

Erdoğan, "Platformun, gençlerin aile algısı, evlilik kurumuna bakışları, çocuk sahibi olma konusundaki düşünceleri ve devletimizin aile politikalarına ilişkin görüşlerini araştırması dolayısıyla da tebrik ediyorum. Keza farklı kategorilerde az önce ödüllerini takdim ettiğimiz kardeşlerimizi gönülden kutluyor, başarılarının artarak devamını temenni ediyorum. Sizlerle en son 2 yıl önce, 3’üncü Türkiye Gençlik Zirvesi’nde bir araya gelmiş, ahdimizi ve kavlimizi yenilemiştik. O zirvede ayrıca gençlerimize verdiğimiz önemi, sizlere duyduğumuz güvenin hasbi ve kararlı bir şekilde ifade etmiştik. Güvenimizi boşa çıkarmadığınız için her birinizi tebrik ediyorum. Ahde vefanız için, azminiz için, bilginizle, ufkunuzla, ferasetli duruşunuzla bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Her zaman söylüyorum, bugün bir kez daha altını çiziyorum. Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nda iş birliği, hedef birliği ve gönül birliği yapan kuruluşlarımızın varlığı bizlere daima güç veriyor. Nice zorluğu, badirenin, ihanetin üstesinden beraber geldik. Türkiye’ye, tarihi seçim başarılarını, dış politikadan hak ve özgürlüklere, birçok alanda sessiz devrim niteliğindeki değişimleri birlikte yaşadık. Böylesine güçlü, kararlı, ahlaklı bir gençlikle yol yürümeyi bizlere nasip eden Rabbime sonsuz hamd ediyorum" diye konuştu.

‘TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE SİZLERLE BİRLİKTE İLERLEYECEĞİZ’

Erdoğan, "Şunu asla unutmamanızı, burada özellikle sizlerden rica ediyorum. Biz, büyük davaların ve büyük ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız. Biz, uzun ince bu yolda yan yana yürüyen yol arkadaşlarıyız. Kızıl Elmamız olan Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz henüz yeni başlamadı. Büyük ve güçlü Türkiye mefkuremizi sizlerle hayata geçireceğiz. Asra istikamet çizeceğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimize sizlerle birlikte ilerleyeceğiz. Türkiye’yi her alanda çok daha ileri noktalara, parmakla gösterilen seviyelere inşallah getireceğiz. Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü, bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye’yi sizlerle inşa edeceğiz. 86 milyonun bir arada barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı, müessir, müreffeh bir ülkeyi sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş, terörsüz Türkiye’yi, yani en büyük eserimizi, inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

‘GELECEK TASAVVURUMUZ BU SALONDA VÜCUT BULAN RUHTA YENİDEN DİRİLİYOR’

Erdoğan, "İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak. O sayfaları hep birlikte yazacağımız destanlarla dolduracağız. O sayfaların her bir kenarını dostluk türküleriyle, kardeşlik şiirleriyle, istiklal ve istikbal ruhuyla süsleyeceğiz. Atalar yurdu, şehitler emaneti, gaziler diyarı bu aziz vatanı omuz omuza, gönül gönüle sizlerle birlikte ihya edeceğiz. Ne diyor şair. ‘Yiğidim, kendin ol. Yaşayan bir kutlu dava sende. Kalbinin burcunda nazlı bir bayrak, Kanına işlemiş sevda var sende. Duruşun, bakışın has; Ahlakın, iraden, cesaretinle; Vicdanın, şefkatin, merhametinle Bizi millet yapan maya var sende. Tarihler yaz, seni tarih söylesin, Nice asırlara nakşolsun sesin. Sen ki tek başına bir Türkiye’sin, Dünyada sen varsın, dünya var sende.’ Evet, tıpkı bu mısralarda olduğu gibi, ‘Sen ki tek başına bir Türkiye’sin’ derken bunu sırf hamaset olsun diye söylemiyoruz. Çünkü medeniyetimizin ihtişamını ülkemizin gençleri temsil ediyor. Siz temsil ediyorsunuz. Milletimizin asaletini, göğüslerinde bir şeref madalyası olarak bu ülkenin özgüven sahibi gençleri taşıyor. Gelecek tasavvurumuz, bu salonda vücut bulan ruhta yeniden diriliyor. Osmangazi’nin rüyasını Fatih’le, Yavuz’la, Kanuni’yle buluşturan, kalbinde ay yıldızlı al bayrağımızı dalgalandıran sizlersiniz" dedi.

‘TEKNOFEST KUŞAĞI GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR’

Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, başta bu salondaki genç kardeşlerim olmak üzere, ülke ve millet sevdalısı tüm gençlerimizle gurur duyuyorum. Burada bir kez daha görüyorum ki Teknofest kuşağı maşallah gümbür gümbür geliyor. Gencecik mühendislerimiz, savunma sanayinde adeta destan yazıyor. Gencecik zihinlerimiz, bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta başarıdan başarıya koşuyor, bu ülkenin güçlü yarınlarını hazırlıyor. Milli sporcularımız, çok farklı branşlarda dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşımızı iftiharla okutuyor. Akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi bu gençliğin, Türkiye Yüzyılı’nın da mimarı, mihmandarı ve yol başçısı olacağına yürekten inanıyorum. Ülkemize ve milletimize yaptığınız ve yapacağınız katkılardan ötürü her birinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İstanbul'da sizlerle olmanın memnuniyetini duyuyorum. Platformumuzu, gençlerin aile algısı, evlilik kurumuna bakışları, çocuk sahibi olma konusundaki düşünceleri ve devletimizin aile politikalarına ilişkin görüşlerini içeren araştırması dolayısıyla da tebrik ediyorum. Sizlerle en son 2 yıl önce bir araya gelmiş ahdimizi ve kavlimizi yenilemiştik. Ahde vefanız için azminiz için bilginizle ferasetli duruşunuzla bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Nice zorluğun, ihanetin üstesinden beraberce geldik. Birçok alanda sessiz devrim niteliğindeki hamleleri birlikte yaşadık. Ahlaklı bir gençlikle yol yürümeyi nasip eden rabbime hamd ediyorum.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ YANİ EN BÜYÜK ESERİMİZİ İNŞALLAH SİZLERLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Biz büyük davaların bir araya getirdiği kadrolarız. Asra istikamet çizeceğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimize beraber yürüyeceğiz. Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü, bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. 86 milyonun bir arada barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş, terörsüz Türkiye'yi yani en büyük eserimizi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak. O sayfaları hep birlikte yazacağımız destanlarla dolduracağız. O sayfaların her bir kenarını dostluk türküleriyle, kardeşlik şiirleriyle, İstiklal ve İstikbal ruhu ile süsleyeceğiz.

"TEKNOFEST GENÇLİĞİ MAŞALLAH GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR"

Medeniyetimizin ihtişamını ülkemizin gençleri temsil ediyor, siz temsil ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı olarak ülke ve millet sevdalısı tüm gençlerimizle gurur duyuyorum. Burada bir kez daha görüyorum ki; TEKNOFEST gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor. Genç mühendislerimiz savunma sanayiinde destan yazıyor.

Eserlerimizle, projelerimizle, kahraman ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han sadece İstanbul'u değil fetih ruhunu da emanet etti. Zorluklar ne kadar çetin olursa olsun yılmamayı biz ecdadımızdan öğrendik. Adanmışlığın önünde hiçbir engelin duramayacağını biz ecdadımızdan öğrendik. Hakkı haykırmayı biz ecdadımızdan öğrendik.

Şunu da ifade etmek isterim; biz sadece vesayetle yasaklarla ve baskıcı zihniyetle mücadele etmedik. Aynı zamanda önyargılarla ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik.

"CHP ZİHNİYETİ, TARİHİ REDDİ MİRAS YAPTI"

CHP zihniyeti, milletimizin asırlara sari mazisini sahiplenmek yerine, reddi miras yaparak bu ülkenin tarihini 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımızı dönmemiz istendi. Yanlış politikalarla milletimiz tarihsiz hale getirilmek istendi. Elifbaların suç aleti sayıldığı utanç verici yıllar yaşadık. Bizi ruh kökümüzden koparmak amacıyla her yolu denediler. Maalesef bu politikalarında belli bir ölçüde muvaffak da oldular. Biz Sultan Alparslan, Fatih deyince birileri hemen rahatsız oluyor.

İslamsız Türk dediğimiz için şahsımızı hedef aldılar. Bizi insafsızca eleştirdiler. Biraz tarihe baksalar şu hakikatleri net biçimde görecekler. Asırlar boyunca adalet dendiğinde akla biz geldik. Vicdan ve merhameti yeryüzüne Allah'ın izniyle biz yaydık.

Yapamazsınız diyenlere kulak asmayacak, tuzaklarına düşmeyeceksiniz.

"BİZ BU ÜLKEDE YOLCU DEĞİL, HANCIYIZ"

Fatih’in çocukları. Siz güneşin batmasından korkar mısınız? O bir vehimdir ve muvakkattir. Yarın sabah güneş mutlaka doğacaktır. O halde güneşi batırdık, batıracağız diyenlerden de korkmayın" Biz bu ülkede yolcu değil, hancıyız. Biz burada ev sahibiyiz. Burada doğduk, burada büyüdük, burada yaşıyoruz.

"BİZE GAZETELERDEN ÖMÜR BİÇENLER OLDU, ELHAMDÜLİLLAH DİMDİK AYAKTAYIZ"

Bize gazetelerden ömür biçenler oldu. Bize had bildirmeye çalışanlar çıktı. Şimdi onların hiçbirisi yok, neredeler? Arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. On binlerce kilometre ötede son nefeslerini onursuz şekilde verdiler. Ama biz buradayız. Elhamdülillah dimdik ayaktayız. Emri hak vakıf olana kadar yine burada olacağız. Gençler, hilalin gölgesinde yaşamaya devam edeceğiz. Her karışında bir yiğit yatan bu ülke bizim vatanımız.

"KİMSE KİRLİ ELLERİNİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE UZATAMAZ"

Kimlik siyaseti, köken siyaseti, fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz. Önümüzdeki dönem de önce Terörsüz Türkiye'ye ardından da Terörsüz bölgeye vasıl olacağız.

"YASAKÇI ANLAYIŞI, TEK TİPÇİ UYGULAMALARI TARİHİN ÇÖP SEPETİNE YOLLADIK"

Gençler, sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz bizim en büyük arzumuzdur. Yasakçı anlayışı, tek tipçi uygulamaları tarihin çöp sepetine yolladık. İmam Hatiplerin Meslek Liselerinin maruz bırakıldığı adaletsizliğe son verdik. Eğitim de siyaset de teknoloji de gençlerimize alan açtık. Üniversite yurtlarımızın sayısını artırdık.

Ülkemiz gençlerini suç örgütlerinin, terör örgütlerinin, çıkar şebekelerinin insafına bırakmamakta kararlıyız.

Zirveyi düzenleyenlere tekrar teşekkür ediyorum. Programa teşrif eden STK'larımıza, değerli misafirlerimize, siz kıymetli gençlere teşekkür ediyorum."