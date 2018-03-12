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  3. 12 Mart 2018 10:38

Gerilim tırmanıyor ! Taksicilerden UBER eylemi

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e dava açan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 200 üyesiyle İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı.

Gerilim tırmanıyor ! Taksicilerden UBER eylemi
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, UBER'e karşı açtığı dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Eyleme CHP Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi.

Ellerinde pankart ve bayraklarla adliye önünde bir araya gelen taksiciler UBER'in Türkiye'den çıkmasını istedi.

18 bin taksicinin bu işten ekmek kazandığını dile getiren taksiciler, son zamanlarda çıkan UBER'e yönelik saldırıların ise kendileri tarafından gerçekleşmediğini, bu işin bir algı operasyonu olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan eyleme destek vermek için çok sayıda taksi de adliye önüne geldi. Burada korna çalan taksiciler UBER'i perotesto etti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın basın açıklaması yapması bekleniyor.

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