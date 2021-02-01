Gezi Parkı davasında yargılanan 8 kişiye yurt dışı yasağı

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi direnişine ilişkin davada yargılanan Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" getirdi.
Mahkeme ayrıca Yargıtay’dan daha önce beraatle sonuçlanan “Çarşı” davasının akıbetini sordu.
Mahkeme, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 21 Mayıs’ta ilk duruşmanın yapılmasını kararlaştırdı.
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