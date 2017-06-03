Gizlenmiş silahlar bakın nereden çıktı !

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Ekipleri, Habur Sınır Kapısı’nda bir tırda yaptıkları aramada, tırın yakıt deposuna gizlenmiş 30 adet silah ve bin 90 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, saat 09.15 sularında Habur Gümrük Sahası’na boş olarak giriş yapan Türk vatandaşı M.A. idaresindeki tır şüpheli görülerek kontrole tabi tuttu. Öncelikle silah-mühimmat-patlayıcı dedektör köpekleri ile detaylı olarak aranan tıra, dedektör köpeklerin yoğun tepki vermesi üzerine araç X-Ray taramasına yönlendirildi.

Yapılan taramada, aracın yakıt deposunda şüpheli yoğunluk tespit eden ekipler, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yakıt deposunu matkapla delerek açtı. Yapılan kontrol sonucunda, yakıt deposunda özel olarak oluşturulmuş zula tabir edilen bölgeye gizlenen toplam 30 adet silah ve bin 90 paket beyan harici sigara ele geçirildi.



Şüpheli tır sürücüsü Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın bağlantılarının ortaya çıkarılması için başlatılan soruşturma devam ediyor.