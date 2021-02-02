''Göçmenlerde Covid-19’un teşhis ve tedavisi konusunda zafiyet var''

Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Başkanı (GÖÇDER) Başkanı Cenk Sarıgöl önemli açıklamalarda bulundu: “Covid-19’un yaşamın her alanında kısıtlayıcı etkileri can yakıcı şekilde toplumsal yaşamı etkilemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda en büyük kırılma alanlarından birisi ise ekonomidir. Bu durum özellikle, yoksul ve gündelik, haftalık gibi geçici, kayıt dışı sektörlerde çalışan kesimler açısından yıkıcı sonuçları artık çığlığa dönüşmek üzeredir.

Dünyada iyi bir örneklik teşkil eden “Vefa Destek Grupları” uygulaması bazı illerde kamu idarecilerimizin inisiyatifi ile bazı mülteci-sığınmacı gruplara uzansa da genel itibari ile göçmenleri kapsamamaktadır. Söz gelimi korucuyu maske satışının yasak, göçmenin zaten alım gücünün düşük ve devletin maske taleplerini karşılama ağına girmedikleri göz önüne alınırsa aynı toplumsal yapı içerisinde böyle bir bulaş karşısında ihmal edilmiş bir kesimin risk potansiyelinin artması ve önlenememesinde bir gedik olarak durmaktadır.

“Göçmenlerde Covid-19’un teşhis ve tedavisi konusunda zafiyet!”

Diğer taraftan özellikle göçmen ağırlıklı semt ve mahallelerde daha çok karşımıza çıkan salgın vakıalarının çalışma veya parçalanmış ailesinin yanına gelmek gibi insanı sebeplerle ikametgâh kaydı bulunan il dışında yaşamını sürdüren göçmenlerin hastalık belirtileri karşısında dahi bir sağlık kuruluşuna başvurusunda çekinceleri olabilmektedir. Zira idari yaptırım sebeplerinden olan ‘ikamet kaydı bulunan il dışına çıkmak’ hastane, sağlık kuruluşu kayıtlarıyla tespit edileceğinden ve sınır dışı edilme korkusundan bu hastalık belirtisi gösteren kimlik ve ikamet sorunlu göçmenler- mülteciler hastanelere gitmemekte kalabalık aile içerisinde hastalığın bulaşma ve yayılma tehlikesini arttırmaktadır.

Bu sebeplerden dolayı göçmen gurupları arasında Covid-19’un teşhis ve tedavisi konusunda zafiyet oluşmaktadır. Bulaşın önlenmesi ve hastalığa yakalananların izolasyonu konusunda hastalığın tespitinde güçlükler oluşmaktadır.

“Durumları neredeyse açlık seviyesine inmiş göçmenlerle karşılaşıyoruz!”

Öte yandan salgınla mücadelede boşluk oluşturan göçmen ve mültecilere çok hızlı el uzatmak hem toplumun fiziki hem de içtimai sağlığı açısından hızla önlemler alınmasını gerektirmektedir. Durumları neredeyse açlık seviyesine inmiş göçmenlerle karşılaşıyor olmak, Türkiye’nin dünyaya yansıyan “Merhamet Adası” imajına ve medeniyet değerlerimize ters bir durum oluşturmaktadır. Bu açlık seviyesinin çaresizliği korkulur ki göçmen grupları hırsızlık, gasp gibi illegal işlere yönlendirebilir. Bu durum göçmen ve yerli halk arasında onarılması güç sosyal kırılmaları da beraberinde getirebilecektir.” Dedi.