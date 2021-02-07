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  3. 07 Şubat 2021 21:31

Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, beklenen lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, meteorolojinin Kuzey Ege Denizi için yaptığı lodos fırtınası uyarısı üzerine, bazı hatlardaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Buna göre yarın Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında tarifeli sefer yapılamayacak.

 
 

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