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Gökçek bildiğiniz gibi: 4 yıl önceki görüntüleri paylaşıp ''Mansur nerdesin'' diye sordu

Gökçek bildiğiniz gibi: 4 yıl önceki görüntüleri paylaşıp ''Mansur nerdesin'' diye sordu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 4 yıl önceki sel görüntülerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sorumlu tuttu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen AK Partili Melih Gökçek bugün yine baltayı taşa vurdu.

Bugün Başkent Ankara'daki yağmur yağışıyla ilgili bir paylaşım yapan Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef almak isterken topu yine taca attı.

Kendi Twitter hesabı üzerinden bir kullanıcının Ankara'ya dair paylaşımını yeniden paylaşan Gökçek, 20 Mayıs 2018 tarihli videoyu bugünmüş gibi "Mansur nerdesin" ifadesini kullanarak yayınladı.

Gökçek takipçilerinden gelen tepkiler üzerine paylaşımını apar topar silmek zorunda kaldı.

İşte Gökçek'in önce paylaşıp sonra sildiği o 2018 tarihli görüntü:

Melih Gökçek, 4 yıl önceki sel görüntülerini paylaştı

Etiketler melih gökçek mansur yavaş abb
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