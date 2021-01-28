Gökçek ve eşinin ayrıcalığından vatandaş neden yararlanamadı ?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bir vatandaşın isyanını Meclis'te gündeme getirdi.

AKP'li Melih Gökçek'in geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte korona virüs aşısı olduğunu duyurmuş, gerekçe olarak ise 105 yaşındaki kayınvalidesini göstermişti. Tartışmalara cevap veren Gökçek Sağlık Bakanlığı'nın 85 yaş üzeri yakını ile birlikte yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlara "Ayrıcalık" tanıdığını aktarmıştı. Gökçek Bakanlığın açıklamasına da yer vermişti.

Tartışmaların ardından Tanal, bir vatandaşın kendisine ilettiği mesajı paylaştı. 85 yaşındaki bir kadının kendisine ulaştığını belirten Mahmut Tanal, korona virüs aşısı olduğunu kendiyle birlikte kalan 65 yaş üzeri kızı ve damadının da aşı olmak istediğini dile getirdi.

Kayınvalidesi ile kalan Gökçek ve eşinin 65 yaş üzeri oldukları için aşı olabildiklerini hatırlatan Tanal, "Böyle kayırmacılık, adaletsizlik, hukuksuzluk olmaz" dedi.

Yetkililerin, 'olumsuz' yanıt verdiğini aktaran CHP'li Tanal, "Peki, Melih Gökçek'e bu uygulamayı nasıl yaptınız" diye sordu. Gökçek'e kayınvalidesinin 80 yaşın üzerinde olduğunu korona virüs aşısı yapıldığını hatırlatan Tanal, "Melih Gökçek'e uygulanan hukukun tüm vatandaşlara uygulanmasını istirham ediyorum. İşte dilekçe, işte kayıt. Böyle kayırmacılık olmaz, böyle adaletsizlik olmaz, böyle hukuksuzluk olmaz. Buna son verilmesini istiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

Gökçek ve eşi koronavirüs aşısı oldu