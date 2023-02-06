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Gökhan Zan'dan yardım çığlığı: Gözyaşlarını tutamadı

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı: Gözyaşlarını tutamadı
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Geçen sezon Hatayspor'da görev yapan Gökhan Zan, deprem sonrası memleketi Hatay için gözyaşları içinde yardım çağrısı yaptı.

Instagram'da kısa bir yayın açan Gökhan Zan Hatay'da yaşananları gözyaşları içerisinde anlatırken şu paylaşımı yaptı;

Allah'ım yardım Hatay bitti. Yalvarıyorum sesimizi duyun. İnternet yok, su yok, yardım yok, kimse yok. Hatay terkedilmiş. Ne olur sesimizi duyurun, ne olur sesimiz olun yalvarıyorum. Çöken binalarda yardım çığlıkları. Yaşlı bir teyzenin yardım et oğlum sesi kulağımdan gitmiyor.

Etiketler yardım gökhan zan hatay
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