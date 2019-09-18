Gökova Körfezi, JES tehdidi ile karşı karşıya

Muğla’nın Marmaris ilçesinin Çamlı köyüne, Derinay Enerji Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından JES yapılmak isteniyor.

Birgün'de yer alan habere göre; Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, yaptığı açıklamayla JES yapılmak istenmesine ve şirkete arama ruhsatı verilmesine tepki gösterdi.

Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada, “Derinay Enerji Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş. adıyla yapılan sondajın enerji hedeflemediği veya hedeflemeyeceği konusu önemlidir. Çünkü firma enerji firmasıdır ve santral yapma ihtimali her zaman olacaktır. Proje dosyasında arama faaliyetinin kaplıca ve sera amacıyla yapıldığı belirtilse de Tarım ve Orman Bakanlığı izin yazısında, ‘jeotermal enerji santrali’ ifadesi yer almaktadır. Bu durumda olayın vahameti daha da büyüyecektir. Jeotermal proje bölgesi, onaylı çevre düzeni planlarında ‘mevcut özellikleri korunacak alan’ olarak tespit edilen ve ‘yapılaşma yasağı’ getirilen alanlar kapsamındadır. Aynı zamanda orman kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler statüsündedir. Kleopatra Adası’nın karşısında, Çamlı Mahallesi bölgesinde, Marmaris’e 15, Çamlı köyüne 3 kilometre uzaklıktadır. Orman alanı olduğu için, köylünün kozalak toplamasının bile suç sayıldığı bir bölgedir” denildi.

“KÖRFEZ TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN YIKIM SÜRECİNE GİRECEK”

Arama ruhsatıyla beraber şirketin sondaj kuyusunu açacağı belirtilen açıklamada, “Kozalak aldığınızda suç sayılan ormanlık bölge için Derinay firmasının proje dosyasında bambaşka bir tanım yapılmaktadır. Dosyaya göre proje alanında ve çevresinde ulusal ya da uluslararası yasalarla ekolojik peyzaj, kültürel ya da diğer değerleri için özel koruma altına alınmış ve projeden etkilenebilecek alanlar bulunmadığı iddia edilmektedir. Oysaki sondaj noktasına 450 mesafedeki Boncuk koyu, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin kırmızı listesiyle korunan Kum Köpek Balığı’nın,Akdeniz Havzası’ndaki sayılı alanlarından biridir. Gökova körfezi ‘Özel Çevre Koruma’ bölgesi olması nedeniyle yurdumuzda doğal yapının korunduğu nadir bölgelerdendir. Bu yüzden Gökova Ege’nin nazlı güzel gelinidir. Bu projenin yapılması, bölgenin yıllarca korunmuş durumunu ortadan kaldıracak ve körfez telafisi mümkün olmayan yıkım sürecine girecektir. Yine aynı bölgede, Okluk Koyu’ndaki yapılaşma nedeniyle bölgenin koruma statüsü değiştirilmiş, doğa ciddi bir tahribata uğramış ve kamuoyu tepkisine rağmen yapılaşma devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“ÇED GEREKLİDİR”

ÇED sürecinin 28 Ağustos tarihinde başladığı söylenilen açıklamada, “Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu olarak ÇED gereklidir ve zorunludur görüşündeyiz. Bu nedenle 9 Eylül 2019 tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı Muğla Müdürlüğü’ne dilekçemizi vererek ‘ÇED gereklidir’ kararının alınmasını ve bölge halkının proje hakkında bilgilenmesinin önünün açılmasını talep ettik. Konunun yakın takipçisiyiz.Cennet Marmaris jeotermal girdabına çekilmeye çalışılırken ilgili kurum, kuruluş ve yetkililere sesleniyoruz: Karar zamanı, Marmaris’i koruyacak mıyız?” denildi.

