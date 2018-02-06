PKK/YPG Afrin'de zehirli gazla saldırdı !
PKK/YPG Afrin'de zehirli gazla saldırdı !
ABD'li kritik isimlerden Türkiye'ye ziyaret
ABD'li kritik isimlerden Türkiye'ye ziyaret
O ülke beşik gibi sallandı ! Korkutan deprem
O ülke beşik gibi sallandı ! Korkutan deprem
İdlib'e hava saldırıları devam ediyor: 4 ölü
İdlib'e hava saldırıları devam ediyor: 4 ölü
CHP Parti Meclisi seçiminin sonuçları belli oldu
CHP Parti Meclisi seçiminin sonuçları belli oldu
Bakan Sarıeroğlu açıkladı: ''Kesilmeyecek''
Bakan Sarıeroğlu açıkladı: ''Kesilmeyecek''
RTÜK Adnan Oktar'ın kanalı hakkında kararı verdi !
RTÜK Adnan Oktar'ın kanalı hakkında kararı verdi !
Nusr-Et'ten flaş karar ! ABD'de adını değiştirip...
Nusr-Et'ten flaş karar ! ABD'de adını değiştirip...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Şubat 2018 21:30

Görenler gözlerine inanamadı ! 8 ayaklı...

Şanlıurfa'da ölü doğan 8 ayaklı kuzu herkesi şaşırttı.

Görenler gözlerine inanamadı ! 8 ayaklı...
A+ A-

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ölü doğan 8 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çiftçi kendisine ait koyunun doğum yapamadığını fark ederek hayvanını da yanına alıp ilçe merkezinde veterinere gitti. Doğumu yaptıran Veteriner Hekim Ali Demirkapı gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Doğum sonrasında 8 ayaklı ölü kuzu dünyaya geldi.

HAYVAN PERİŞAN OLDU

Konu ile ilgili açıklama yapan Veteriner Hekim Ali Demirkapı, “Bugün ilginç bir vakayla karşılaştık. Bir kaç kliniğe götürülen bir koyun var, doğurtamıyorlar en son bana geldiler dokunmak istemedim ama baktım hayvan ölecek gibi en iyisi yavruyu alalım da koyunu kurtaralım dedim. Sezaryen ile de doğum yapabilirdik ama lakin önce hayvanı çıkarmayı denedik, çevreden gelen arkadaşlar ile beraberce hayvanın kafasını doğum kanalına getirdikten sonra bol bol kayganlaştırıcı kullanarak hayvanı doğurttuk, lakin hayvan perişan oldu sonra hayvanın gerekli tedavisini vitamin, mineral takviyesini serumunu yaptık. Şu anda koyunumuz yaşıyor” dedi.

ORGANİTAL KAYNAKLI

Küçükbaş hayvanlarda bu tür olayların neden meydana geldiğini açıklayan Demirkapı, “Bu tür vakalar genelde organital yani doğuştan kaynaklı olabiliyor.Vitamin eksikliğinden,hayvanın döl veriminin yetersiz olmasından kaynaklanıyor, ahırın temizlik dezenfeksiyon eksikliğinden de meydana gelebilir” dedi.

Öte yandan 8 bacaklı kuzuyu gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İHA

ölü , kuzu , 8 ayak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM